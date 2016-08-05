Мировые цены на нефть вернулись к снижению

Мировые цены на нефть в пятницу вновь вернулись в "красную зону" из-за обострившихся опасений переизбытка сырья на рынке, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 07:48 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,99% - до 43,85 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI уменьшалась на 0,91% - до 41,55 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что накануне нефтяные цены росли в пределах 2,5%, отыгрывая данные Минэнерго США о сокращении добычи сырья и запасов бензина в стране. Добыча нефти в США за неделю, по данным министерства, сократилась на 0,64%, или на 55 тысяч баррелей в сутки, до 8,46 миллиона баррелей в сутки. Запасы бензина в США значительно сократились - на 3,3 миллиона баррелей, до 238,2 миллиона баррелей.

"При этом коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю увеличились на 1,4 миллиона баррелей - до 522,5 миллиона баррелей, в то время как прогнозировалось снижение на 1,36 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

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Аналитики отмечают, что перенасыщение рынка нефтепродуктами продолжает оказывать давление на цены, а ожидание слабого спроса на сырье со стороны Китая обострило негативные настроения.

"В ближайшей перспективе импорт нефти со стороны Китая будет оставаться вялым из-за комбинации факторов", - отмечают аналитики BMI Research, мнение которых приводит агентство Reuters.

Позднее в пятницу инвесторы ожидают недельную статистику по числу нефтяных и газовых буровых установок в США от Baker Hughes. Неделей ранее количество установок в стране увеличилось на 1 единицу и составило 463 единицы.