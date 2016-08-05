Венесуэла вновь хочет обсудить цены на нефть с добывающими странами

Венесуэла вновь предлагает провести совещание нефтедобывающих стран, как входящих в ОПЕК, так и не являющихся членами организации, во главе с Россией, пытаясь повысить мировые цены на нефть, сообщает Прайм со ссылкой на президента латиноамериканской страны Николаса Мадуро.

"Сегодня министр нефти Венесуэлы Эулохио дель Пино разговаривал с генсекретарем ОПЕК Мохаммедом Баркиндо. Мы прилагаем все усилия, чтобы в ближайшее время организовать встречу с производителями и экспортерами - членами ОПЕК и не входящими в ОПЕК", - сказал Мадуро в телеобращении.

Среди целей такой встречи он назвал "стабилизацию (цен на нефть) в направлении 40 долларов за баррель и выше - 50, 60 долларов".

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Нефтедобывающим странам по итогам встречи в Дохе 17 апреля не удалось договориться о заморозке уровня добычи, в частности из-за разногласий внутри ОПЕК. На очередной встрече в Вене 2 июня страны ОПЕК не пришли к соглашению по изменению политики картеля в области нефтедобычи и не смогли установить новую квоту на добычу нефти.

Члены ОПЕК в сентябре вновь встретятся в Алжире в неофициальном порядке.

Ситуация в Венесуэле приобрела критический характер на фоне дефицита товаров, галопирующей инфляции и падения доходов государства, обусловленного снижением цен на нефть, а также институционального кризиса между исполнительной и законодательной ветвями власти после начала работы парламента под контролем оппозиции.