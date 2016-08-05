Украина сократила импорт нефтепродуктов на 26%

Украина в январе-июле 2016 года импортировала нефтепродукты в денежном выражении на 1,609 млрд долл., что на 26,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

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Об этом сообщает Государственная фискальная служба.

Согласно данным ведомства, половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,023 млрд долл. Импорт из России занял второе место – 152,9 млн долл., на третьем месте оказались поставки из Литвы - 138,2 млн долл. Из других стран за январь-июль 2016 года импорт нефтепродуктов составил 295,2 млн долл.

Как сообщал УНИАН, Украина в 2015 году импортировала нефтепродукты на 3,857 млрд долл., что в 1,7 раза меньше, чем в 2014 году. При этом почти половина всего объема импорта нефтепродуктов в Украину пришлась на Беларусь – 1,733 млрд долл. На втором месте (около 20%) был импорт топлива из России – 0,845 млрд долл., на третьем – из Литвы (0,414 млрд долл., или 10,7%).