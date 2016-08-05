"Нафтогаз" за полгода получил более 20 миллиардов прибыли – Гройсман

Национальная акционерная компания «Нафтогаз Украины» в январе-июне 2016 года получила более 20 млрд грн чистой прибыли, не получая из госбюджета компенсацию разницы в ценах и тарифах на тепло, сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.

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«В 2016 году «Нафтогаз» впервые с 2006 года не получает поддержки от государства в виде компенсации разницы в ценах и тарифах на тепло. Уже по итогам первого полугодия «Нафтогаз» выйдет на прибыль более 20 млрд грн. Ее основу составит прибыль от транзита газа, которая ранее полностью «съедалась» из-за заниженной цены на газ», - написал глава правительства.

Гройсман отметил, что в последние годы компенсация из госбюджета превышала 100 млрд грн в год и была подспорьем для развития финансовых махинаций по присвоению бюджетных средств. В этом году, по словам премьера, «Нафтогаз» начинает серьезно пополнять бюджет и планирует уплатить 60 млрд грн налогов.

«Всего же до конца года группа «Нафтогаз» планирует перечислить в бюджет более 60 млрд грн налогов, что не только полностью перекроет средства, необходимые для выплаты субсидий тем, кто сегодня в этом нуждается, но и позволит профинансировать часть других социальных выплат», - подчеркнул Гройсман.

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По его словам, выход «Нафтогаза» на прибыль открывает возможности для достижения энергонезависимости Украины к 2020 году.

Как сообщал УНИАН, в 2015 году «Нафтогаз» получил убыток в размере 25 млрд грн.

«Нафтогаз Украины» находится в стадии реорганизации органов управления. Кабинет министров 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления НАК «Нафтогаз Украины» принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины. В состав холдинга входят такие компании, как «Укргазвыдобування», «Укртрансгаз», «Укртранснафта». Также группа «Нафтогаз» владеет пакетом акций других компаний, например, «Укрнафта», «Укртатнафта».