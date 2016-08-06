Россия может установить турбины Siemens на двух электростанциях в Крыму - Reuters

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника, которые знакомы с техническими деталями будущих электростанций.

Источники включают в себя одного человека, который принимает участие в самом проекте электростанции, одного сотрудника компании, которая работает над проектом вместе с государственным строителем "Технопромэкспорт", и один человек из компании, которая принимала участие в строительном тендере.

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По их словам, две электростанции, сооружаемые в Крыму "совместимы" только с турбинами Siemens.

В самой компании, в свою очередь, утверждают, что Siemens не намерен поставлять турбины в аннексированный Крым и производит их для завода на Таманском полуострове России.

«Siemens LLC и все его дочерние предприятия в России не поставляют какое-либо оборудование, которое может быть использовано на объектах, расположенных в Крыму», — заявил официальный представитель компании в Мюнхене. В электронном сообщении Reuters он добавил: «Мы занимаемся только поставками для электростанции, расположенной близко к станице Раевская на Таманском полуострове в Краснодарском крае».

По словам одного из источников, если турбины будут поставлены на полуостров, это станет тестом того, что может быть приемлемым в условиях санкций ЕС. Санкции ЕС запрещают европейским частным лицам и компаниям передавать энергетические технологии в оккупированный Крым, а также совершать любые действия, направленные на обход этих правил.

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В то же время, правительство России держит в секрете, какие турбины будут использованы на двух электростанциях, строящихся в Крыму.

Источники утверждают, что турбины будут изготовлены на заводе "Siemens технологии газовых турбин", который открылся в Санкт-Петербурге в прошлом году. Этот завод является совместным предприятием компании Siemens (65%) и компании "Силовые машины" (35%).

Заказчик турбин - российская государственная компания "Технопромэкспорт", которая строит электростанции в Крыму, утверждает, что будет использовать их на заводе в Тамани, однако на самом деле неизвестно, будет ли там что-то строиться, поскольку тендер на строительство завода не получил ни одной заявки.