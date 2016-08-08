Землетрясение не повлияло на работу Запорожской АЭС

Землетрясение, которое произошло 7 августа около 11:15 на юге Донецкой области, не повлияло на работу энергоблоков Запорожской АЭС. Нарушений эксплуатационных границ на энергоблоках станции нет.

По сообщению Главного центра специального контроля Государственного космического агентства Украины, магнитуда землетрясения составила около 4,9 балла.

Эпицентр землетрясения находился в районе г. Мариуполь, глубина эпицентра - 10 км.

Радиационный фон на площадке Запорожской АЭС не изменился и соответствует значениям природного фона.

Системы физической защиты ЗАЭС работают в штатном режиме.

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8 августа в работе находятся 3 энергоблока из 6 суммарной мощностью 2860 МВт.

Справка. Запорожская АЭС – крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6 000 МВт. На ЗАЭС эксплуатируются 6 энергоблоков мощностью 1 млн. МВт каждый. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 г., второй – в 1985 г., третий – в 1986 г., четвертый – в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой – в 1995 г.

В последние годы станция вырабатывает более 50% всей электроэнергии, производимой атомными станциями Украины, и более 23% от общей выработки электроэнергии в стране.

По состоянию на 08 августа 2016 года на площадке СХОЯТ установлены 137 контейнеров с ОЯТ.