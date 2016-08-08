ОПЕК прогнозирует рост спроса на нефть во второй половине года

ОПЕК ожидает повышения мирового спроса на нефть в третьем и четвертом кварталах, что окажет положительное влияние на цены, сообщает Прайм со ссылкой на заявление президента организации, главы министерства энергетики Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада.

По его словам, страны ОПЕК планируют провести неофициальную консультацию в кулуарах 15-го Международного энергетического форума, который пройдет в сентябре в Алжире.

"Рост спроса на нефть ожидается в третьем и четвертом кварталах", - приводятся его слова в релизе ОПЕК. Аль-Сада отметил, что с февраля текущего года цены на нефть демонстрируют стабильное повышение после снижения добычи, перебоев в поставках из разных регионов мира и сокращения запасов на фоне роста мирового спроса на нефть.

Президент ОПЕК отметил, что недавнее снижение цен и текущая волатильность рынка носят временный характер. По его мнению, это больше связано со снижением маржи нефтепереработки, излишками запасов, особенно нефтепродуктов, Brexit и его влиянием на рынки финансовых фьючерсов.

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По словам министра, экономические показатели крупных стран-потребителей нефти, как ожидается, будут улучшаться. Это будет способствовать росту спроса на нефть в ближайшие кварталы, особенно в рамках подготовки к приближающемуся зимнему сезону в северном полушарии.

"Ожидание более высокого спроса на нефть в третьем и четвертом кварталах в сочетании с уменьшением поставок приводит аналитиков к выводу, что нынешний "медвежий" рынок носит лишь временный характер, и цена будет увеличиваться в течение последующих кварталов 2016 года", - отмечается в пресс-релизе.

"ОПЕК продолжает внимательно следить за развитием ситуации и вести постоянный диалог со всеми государствами-членами организации относительно путей и средств к восстановлению стабильности и порядка на рынке нефти. Неофициальное совещание стран-членов ОПЕК планируется провести в кулуарах 15-го Международного энергетического форума, который пройдет в Алжире с 26 по 28 сентября 2016 года", - отмечается в сообщении.