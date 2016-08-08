Кабмин повысил компенсации на покупку угля и сжиженного газа в селах

Кабинет министров на треть - в среднем с 3 000 до 4 000 гривень - увеличил размер компенсации, которую получают жители сел для покупки твердого топлива или сжиженного газа.

Соответствующее решение было принято на сегодняшнем заседании правительства.

"Увеличение средств, которые получают люди в селах на компенсацию покупки твердого топлива и сжиженного газа, будет примерно на треть больше, нежели сегодня получают люди в селах. То есть, если получали 3 000 гривень, будут получать 4 000 гривень", - сказал премьер министр Владимир Гройсман.

Как отметил во время заседания министр социальной политики Андрей Рева, в 2015 году среди 5,5 миллиона домохозяйств, получающих субсидии, 617,4 тысячи семей получили компенсацию на приобретение твердого топлива и сжиженного газа. Также 392 тысяч человек получили причитающиеся им льготы на покупку угля или газа. Рева отметил, что данные социальные гарантии люди получают в денежной форме.

Размер данного вида субсидий рассчитывается, исходя из стоимости 2 тонн угля, или 2-4 баллонов сжиженного газа в год в зависимости от состава семьи. Льготы же рассчитываются исходя из стоимости 1 тонны угля и 1 баллона газа. При этом в 2015 году минимальная стоимость 1 тонны угля составляла 1368,70 гривни, а стоимость 1 баллона газа – 175,60 гривни. В 2016 году данные показатели были увеличены в связи с инфляцией до 1532,90 гривни за тонну угля и 196,70 гривни за один баллон газа.

Рева сообщил, что в 2015 году из бюджета на данные льготы и субсидии было выделено 1,128 миллиарда гривень, а в 2016 году – 1,205 миллиарда гривень. В первом полугодии 2016 года льготами и субсидиями уже воспользовались более 450 тысяч семей, которым выделили около 760 миллионов гривень.

"Таким образом, за счет государственного бюджета получатели льгот и субсидий могут купить уголь и сжиженный газ, однако в объеме меньшем, чем предусмотрено государственными гарантиями населению для отопления помещения и приготовления пищи. Потому что эти цены, к сожалению, далеки от рыночных", - отметил Рева.

В связи с этим, Министерство социальной политики предложило в 2016 году увеличить расчетную цену угля до 2000 гривень за тонну и газа - до 200 гривень за баллон. Для этого соответствующую субвенцию госбюджета увеличат на 1,3 миллиарда гривень, что доведет общий объем средств для субсидий и льгот сельским жителям до 2,5 миллиарда гривень.

При этом Рева отметил, что для тех 450 тысяч семей, которые уже получили соответствующие средства, будет осуществлен перерасчет. Необходимые 1,3 миллиарда гривень Рева предложил перечислить со счетов предприятий сферы теплоснабжения, поскольку из-за теплой зимы там сформировались излишки в размере около 11 миллиардов гривень.

"Соответствующий проект будет внесен на следующем заседании правительства", - добавил Рева.

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Как сообщал УНИАН, в Министерстве социальной политики прогнозируют, что количество семей, нуждающихся в получении субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, в Украине в отопительном сезоне 2016-2017 гг. вырастет до 8-9 миллионов с 5,5 миллиона после установления с 1 мая единой цены на газ для всех категорий потребителей.

В Министерстве финансов сообщили, что в 2015 году 43% счетов за коммунальные услуги покрывалось субсидиями. В бюджете прошлого года было заложено 35 миллиардов гривень на эти цели, а в 2016 году затраты превысят 40 миллиардов гривень.

Павел Розенко сообщал, что государственный бюджет Украины на 2017 год будет предусматривать не менее 45 миллиардов гривень на субсидии населению. В то же время, по прогнозам Минфина, эта сумма может увеличиться до 70-80 миллиардов гривень.