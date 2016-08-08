Нефть дорожает на новостях о возможных переговорах стран ОПЕК

Мировые цены на нефть продолжают расти на новостях о возможных новых переговорах стран ОПЕК о заморозке добычи для восстановления цен на "черное золото", сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"На 12:47 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent прибавлял 1,13% - до 44,77 доллара за баррель. Цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 1,29% - до 42,34 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

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В пятницу некоторые СМИ сообщили, что ОПЕК на встрече в сентябре на Международном энергетическом форуме в Алжире может возобновить переговоры о заморозке добычи "черного золота". Ранее в этом году странам ОПЕК и другим нефтедобывающим государствам не удалось договориться о заморозке добычи, в частности, из-за разногласий внутри ОПЕК.

"В свою очередь, президент ОПЕК, глава министерства энергетики Катара Мохаммед бен Салех аль-Сада заявил, что страны картеля планируют провести неофициальное совещание в кулуарах энергофорума в Алжире, который пройдет с 26 по 28 сентября", - отмечает издание.

По его словам, картель продолжает внимательно следить за ситуацией и вести постоянный диалог со всеми государствами-членами организации о путях и средствах к восстановлению стабильности на рынке нефти.