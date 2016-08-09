Китай пригрозил Британии ухудшением отношений из-за задержки решения о строительстве АЭС

Как отмечает дипломат в своей статье в издании Financial Times, задержка с началом строительства АЭС уже привела двусторонние отношения к "критическому историческому моменту", передает Русская служба Би-Би-Си.

По его словам, взаимное доверие можут быть поставлено под угрозу, если британское правительство не одобрит сделку.

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"Я надеюсь, что Британия оставит дверь открытой для Китая и что британское правительство продолжит поддерживать Hinkley Point и примет решение как можно раньше, чтобы проект успешно реализовывался", - отмечает Лю Сяомин.

Китай планирует оплатить треть проекта, общая стоимость которого оценивается в 18 млрд фунтов (23,5 млрд долларов).

В июле французская компания EDF, которая является основным инвестором проекта, решила начать строительство в графстве Сомерсет, однако власти Британии внезапно заявили, что хотят пересмотреть проект до начала осени.

По некоторым данным, причиной задержки стала обеспокоенность премьер-министра Британии Терезы Мэй по поводу участия Китая в атомном проекте. В окружении премьера также разделяют эту обеспокоенность.