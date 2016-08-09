Ривненская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Ривненская АЭС, входящая в структуру Национальной атомной энергогенерирующей компании "Энергоатом", 8 августа подключила к сети энергоблок №3 после проведения текущего ремонта. Об этом сообщает пресс-служба "Энергоатома".

Согласно сообщению, по состоянию на утро 9 августа в работе находятся все четыре энергоблока Ривненской АЭС с суммарной нагрузкой 2 390 МВт.

Также отмечается, что радиационное, противопожарное и экологическое состояние на РАЭС и прилегающей территории не изменялось и находится в пределах действующих норм.

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Как сообщал УНИАН, третий энергоблок Ривненской АЭС с 10 мая 2016 года находился в ремонте из-за неплотности в системе охлаждения статора генератора.

4 августа станция продлила время ремонта третьего энергоблока до 10 августа в связи с увеличением объемов работ.

Справка УНИАН. Ривненская атомная электростанция (РАЭС) расположена на северо-западе Ривненской области в городе Кузнецовск. На РАЭС эксплуатируются четыре энергоблока суммарной мощностью 2 835 МВт: блок №1 (ВВЭР-440) мощностью 420 тыс. кВт с 1980 года, блок №2 (ВВЭР-440) мощностью 415 тыс. кВт с 1981 года, блок №3 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 1986 года, блок №4 (ВВЭР-1000) мощностью 1 млн кВт с 2004 года.