Госатомрегулирования начала публичное обсуждение продления срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до конца 2025 года

Государственная инспекция по ядерному регулированию Украины начала публичное обсуждение о возможности продления срока эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС до 23 декабря 2025 года.

Об этом сообщает информационный центр "Запорожской АЭС", входящей в структуру Национальной государственной атомной генерирующей компании "Энергоатом".

"Госатомрегулирования с 8 августа по 7 сентября 2016 проводит общественное обсуждение вопроса о возможности продления срока эксплуатации ядерной установки - энергоблока № 1 Запорожской АЭС", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что Госатомрегулирования провела проверку блока и по ее результатам предложила установить новый срок эксплуатации – 23 декабря 2025 года.

"На сегодняшний день для энергоблока №1 Запорожской АЭС в достаточном объеме выполняются требования по обеспечению безопасности реакторной установки… Предлагаем установить новый срок эксплуатации энергоблока №1 - 10 лет от даты окончания проектного срока – до 23.12.2025 года", - говорится в отчете инспекции, на который ссылается пресс-служба.

Также отмечается, что ранее, при подаче заявки в Госатомрегулирования, "Энергоатом" обосновал возможность безопасной эксплуатации энергоблока №1 до 23 декабря 2025 года.

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Как сообщал УНИАН, в мае 2015 года "Энергоатом" подал заявку в Госатомрегулирования на продление строка эксплуатации первого энергоблока Запорожской АЭС.

В конце июля 2016 года представители Госатомрегулирования провели проверку Запорожской АЭС и соответствующего оборудования на предмет готовности к продлению срока эксплуатации. По словам заместителя главного государственного инспектора по ядерной и радиационной безопасности Украины Бориса Столярчука, инспекция не обнаружила кардинальных замечаний, которые могли бы препятствовать успешному продлению эксплуатации первого энергоблока.

Также в конце июня представители бельгийской инжиниринговой компании Tractebel Engineering и специалисты "Энергоатома" обменялись опытом инженерно-технического сопровождения проектов продления эксплуатации энергоблоков АЭС.