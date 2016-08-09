"Газпром" попросил Украину увеличить транзит газа из-за ремонта газопровода "Северный поток"

Российский газовый монополист компания "Газпром" обратилась в государственную компанию "Укртрансгаз", оператору отечественной газотранспортной системы, с просьбой обеспечить увеличенные объемы транзита газа через Украину из-за ремонта системы газопроводов "Северный поток".

Об этом сообщает пресс-служба "Укртрансгаза".

"Вчера "Газпром" отправил заявку в "Укртрансгаз" об увеличении объемов транспортировки природного газа европейским потребителям на 20% - до 275 миллионов кубометров в сутки. Такое увеличение российские партнеры аргументировали ремонтом системы газопроводов "Северный поток", - говорится в сообщении.

В свою очередь, оператор газотранспортной системы Украины подтвердил выполнение такой заявки в пределах контрактных обязательств, однако, по информации центрального диспетчерского департамента "Укртрансгаза", по состоянию на 10:00 сегодняшнего дня российская сторона не осуществила необходимых действий по соблюдению контрактных давлений на пограничных газоизмерительных станциях.

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"Оператор газотранспортной системы Украины готов обеспечить увеличенную заявку ОАО "Газпром" по транспортировке природного газа в Европу при условии соблюдения российской стороной контрактных обязательств, в частности в части обеспечения предельно допустимых давлений на пограничных газоизмерительных станциях, расположенных на территории РФ", - подчеркнули в госкомпании.

В сообщении уточняется, что планы по профилактическим работам на трансконтинентальных газопроводах, по которым газ транспортируется в Европу, в том числе через систему "Северный поток", были утверждены в декабре прошлого года странами-импортерами российского газа.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз Украины" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и покупки Украиной российского газа. Кроме того, "Нафтогаз" намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В марте текущего года "Газпром" увеличил исковые требования к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 31,759 миллиарда долларов с 29,2 миллиарда долларов. В свою очередь глава "Нафтогаза" Андрей Коболев оценивал общую сумму претензий к российскому "Газпрому" в 30 миллиардов долларов. В начале августа пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" превышает 26,6 миллиарда долларов.

В начале июля Коболев сообщил, что слушания в арбитражном суде Стокгольма по контракту "Нафтогаза" и "Газпрома" на поставку газа начнутся в конце сентября, а по транзитному контракту - в конце ноября 2016 года.