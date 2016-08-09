Эрдоган - Путину: проект "Турецкий поток" будет осуществлен

Во время встречи с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что его страна заинтересована в реализации "Турецкого потока", чтобы обеспечить поставки газа в Европу.

"Что касается "Турецкого потока", то 28 млрд куб. м мы закупаем у России. Мы намерены по двум направлениям реализовывать этот поток, один из которых предусматривает поставки российского газа в Европу. Придать ускорение этому проекту — одна из наших задач", — цитирует Эрдогана "РБК". Также президент Турции добавил, что "Турецкий поток" "будет осуществлен".

В свою очередь Владимир Путин отметил: "В вопросе "Турецкого потока" наши коллеги в Анкаре продолжали работу даже в период кризиса отношений". По его словам, продолжение работы по энергетическим проектам потребует "политических решений".

"Ряд решений турецкая сторона уже приняла, в том числе по АЭС и "Турецкому потоку", — сказал Путин.

​Также турецкий президент заявил о готовности дать статус стратегической инвестиции проекту АЭС "Аккую".

"Изменено законодательство, внесены изменения в три закона. Мы ставили вопрос о предоставлении проекту статуса стратегической инвестиции, это уже получено", — добавил Путин.

Как сообщал УНИАН, 26 июля Турция объявила о готовности приступить к строительству первой нитки газопровода "Турецкий поток".

Министр экономики страны Нихат Зейбекчи заявил, что "существуют политические решения об урегулировании вопроса по дальнейшей реализации проекта". По его словам, тема строительства черноморского газопровода сейчас обсуждается на переговорах с российской стороной. "Турецкий поток" выгоден для обеих стран", - сказал министр.

В декабре 2014 года между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о строительстве газопровода между Россией и Турцией по дну Черного моря. Проект, названный "Турецким потоком", предполагал прокладку четырех ниток общей мощностью 63 млн кубометров газа в год. Изначально планировалось, что 16 млн кубометров будет поставляться в Турцию, остальной объем намечено распределить через газовый узел на границе с Грецией.

После конфликта между Москвой и Анкарой из-за сбитого российского самолета в ноябре 2015 года реализация проекта была приостановлена.