Путин: Строительство первой части "Турецкого потока" может начаться "в самое ближайшее время"

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом Путин сказал на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

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«Мы изначально рассматривали «Турецкий поток» даже не как альтернативу «Южному», а как возможность расширения нашего сотрудничества в газовой сфере и с Турцией, и с Европой. Одна часть «Турецкого потока» предусматривалась исключительно для внутренних потребителей Турции в связи с растущими потребностями и ростом экономики Турецкой Республики. Мы сегодня так об этом и говорили, что эта часть вообще не подлежит никакому сомнению, может начаться реализация в самое ближайшее время», - сказал Путин.

«Вторая часть, связанная с маршрутированием наших энергоносителей в Европу, зависит, конечно, и от третьей стороны. Мы должны прорабатывать эти вопросы с европейскими странами, и с той же самой Еврокомиссией в Брюсселе. Мы вместе с нашими турецкими партнёрами, друзьями готовы к такой работе, но, повторяю ещё раз, нужно договориться со всеми участниками», - подчеркнул он.

При этом он отметил, что надо отдать должное турецким коллегам, которые в отличие от проекта «Южный поток», даже несмотря на кризис в отношениях, продолжали работать и на данный момент основные разрешения по «Турецкому потоку» оформлены и получены.

В свою очередь, Эрдоган сообщил, что 28 млрд куб. м газа Турция закупает в Российской Федерации: 18 миллиардов выкупают государственные организации, с государственным участием, и 10 миллиардов – частные.

Как сообщал УНИАН, в декабре 2014 года между Москвой и Анкарой была достигнута договоренность о строительстве газопровода между Россией и Турцией по дну Черного моря. Проект, названный "Турецким потоком", предполагал прокладку четырех ниток общей мощностью 63 млн кубометров газа в год. Изначально планировалось, что 16 млн кубометров будет поставляться в Турцию, остальной объем намечено распределить через газовый узел на границе с Грецией. После ухудшения политических отношений между Россией и Турцией в ноябре 2015 года реализация проекта была приостановлена.