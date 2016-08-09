СБУ блокировала участие в тендере "Волыньугля" компаний с российским капиталом

Как сообщили УНИАН в пресс-службе УСБУ в Волынской области, правоохранители установили, что несколько украинских фирм подали заявки на участие в конкурсных торгах, объявленных госпредприятием для закупки горно-шахтного оборудования и комплектующих к нему. Общая сумма контрактов, заключенных с победителями, должна превысить 42 миллиона гривень.

Читайте такжеПредседатель Волынского облсовета Палица обсудил перспективы угольной отрасли Нововолынска с руководством "Волыньугля"

Во время проверки сотрудники спецслужбы обнаружили, что фирмы предлагают "Волыньуглю" продукцию российского производства. А коммерческие структуры были зарегистрированы в Украине для обеспечения бизнес-интересов владельцев из РФ. В пакете документации бизнесмены также не предоставили украинское свидетельство о признании соответствия сертификата иностранного государства, наличие которого является обязательным.

Как говорится в сообщении, профильные эксперты засвидетельствовали, что украинская промышленность производит аналогичную продукцию. Поэтому участие в конкурсе предложений этих коммерческих структур нарушает требования распоряжения КМУ от 11.09.2014 "О предложениях по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер".

Служба безопасности проинформировала о материалах проверки генерального директора "Волыньуголь". В результате тендерный комитет предприятия отклонил заявки на участие в конкурсе коммерческих структур с российским капиталом. «Руководство СБУ вынесло на рассмотрение Совета национальной безопасности и обороны Украины предложения о применении к российским производителям ограничительных мер согласно закону Украины "О санкциях", - отметили в пресс-службе.