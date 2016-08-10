Иран заявил о достижении досанкционного уровня экспорта нефти

Экспорт нефти из Ирана в настоящее время составляет 2,5 миллиона баррелей в сутки, что означает, что доля страны на нефтяном рынке вернулась к досанкционным уровням, сообщает Прайм со ссылкой на заявление первого вице-президента Ирана Эсхада Джахангири (Eshaq Jahangiri).

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"Экспорт нефти увеличился до 2,5 миллиона баррелей в день. Иранцы сумели увеличить уровень добычи нефти страны, которая прекратилась при санкциях, и тем самым восстановить старую долю на рынке", - цитирует его заявление агентство NIOC.

Он отметил, что некоторые страны-производители нефти, в частности из Персидского залива, столкнулись с "огромными" проблемами в результате падения цен на нефть. Тем не менее, экономическая стабильность Ирана преобладала из-за эффективного управления, заявил Джахангири.

Иран избавился от большинства международных санкций в январе этого года. В настоящее время Иран добывает около 3,8 миллиона баррелей нефти в сутки. Ранее власти Ирана многократно заявляли о намерениях увеличить добычу нефти до досанкционного уровня.