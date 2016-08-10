Минфин выделил 200 миллионов на выплату шахтерам долгов по зарплате, ждет одобрения Рады

Министерство финансов Украины выделило 200 миллионов гривень на выплату задолженности и текущих зарплат украинским шахтерам, однако для окончательного перечисления средств необходимо одобрение Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета.

Как сообщили в пресс-службе Минфина, участие парламентариев обусловлено тем, что деньги выделены в рамках перераспределения средств по бюджетным программам Министерства энергетики и угольной промышленности Украины.

"Согласно Бюджетному кодексу, без согласования профильного комитета средства не могут быть направлены на выплату заработной платы. Поэтому после получения соответствующего письма, средства будут направлены по назначению", - пояснили в Минфине.

Вместе с тем, в министерстве подчеркнули, что выступают против такого перераспределения расходов госбюджета, поскольку большая часть выделенных средств, а это порядка 155 миллионов гривень будет перераспределена по программе закрытия пяти нерентабельных шахт.

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"То есть деньги, которые планировалось выделить на закрытие убыточных шахт, сейчас будут использованы на погашение задолженности по выплате заработной платы шахтерам", - отметили в министерстве.

В Минфине подчеркнули, что ситуация с неэффективным использованием средств и финансированием заведомо убыточных отраслей, нуждающихся в срочном реформировании, носит системный характер.

По мнению финансистов, оптимальным является вывод угольных предприятий на безубыточные показатели работы.

Ранее глава Минэнергоугля Игорь Насалик отмечал, что сумма, которую нужно выплатить в качестве заработной платы шахтерам, составляет 450 миллионов гривень.