Саудовская Аравия обновила рекорд нефтедобычи
Июльская добыча нефти страны достигла рекордных 10,67 миллиона баррелей в сутки.
Саудовская Аравия сообщила ОПЕК, что июльская добыча нефти страны достигла рекордных 10,67 миллиона баррелей в сутки против 10,55 миллиона баррелей в июне, сообщает Прайм со ссылкой на источники, знакомые с предоставленными данными.
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"Предыдущий рекорд страны был зафиксирован в июне 2015 года - 10,56 миллиона баррелей нефти в день", - говорится в сообщении.
По словам одного из источников, увеличение показателя в июле вызвано ростом спроса со стороны энергетических компаний страны.
В среду будет опубликован ежемесячный доклад ОПЕК с данными по нефтяному рынку за июль.
В июне 2016 года общая добыча нефти ОПЕК выросла по сравнению с маем на 264 тысячи баррелей в день - до 32,86 миллиона баррелей в день. Таким образом, ОПЕК продолжила превышать собственную квоту на добычу, которая формально составляет 30 миллионов баррелей в день.