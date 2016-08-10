Президент Энергоатома Юрий Недашковский доложил об актуальных проектах по нацбезопасности на встрече Атлантического совета

Строительство Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) совместно с американской компанией Holtec International при поддержке Министерства энергетики США и Аргонской Национальной ядерной лаборатории и квалификацию ядерного топлива производства японско-американской компании Westinghouse Ю.Недашковский назвал крайне важными проектами для укрепления энергетической независимости Украины.

Президент Энергоатома рассказал, что проект квалификации ядерного топлива, который он лично сопровождает более 16 лет, для Украины был непростым. Его реализация на всех этапах стыкалась с серьезным противодействием со стороны РФ, а во времена президентства Януковича в 2012-2013 гг его исполнение было практически остановлено. Тем не менее, после революции достоинства действие контракта с Westinghousе было не только восстановлено, но и расширено до 6 ежегодных перегрузок. «Ключевыми успехами для нас стали нормальная эксплуатация модернизированного топлива Westinghouse на третьем энергоблоке ЮУАЭС и недавняя загрузка первой перегрузочной партии на пятом энергоблоке ЗАЭС, который сейчас работает на номинальной мощности», - отметил Ю. Недашковский, подчеркнув, что сегодня Украина имеет «гарантированную возможность увеличения в случае каких-либо форс-мажорных обстоятельств объема альтернативных поставок ядерного топлива для обеспечения им всех 13-ти энергоблоков с реакторами ВВЭР-1000». Он убежден, что уроки внедрения проекта квалификации ядерного топлива будут полезны для наших восточноевропейских и других коллег, которые эксплуатируют энергоблоки с реакторами российского дизайна ВВЭР, и также намерены диверсифицировать источники поставок свежего ядерного топлива».

Рассказывая о текущем состоянии ядерной энергетики в Украине, глава Энергоатома отметил, что многолетние наблюдения убедительно свидетельствуют о том, что радиационное воздействие АЭС Украины значительно ниже допустимых уровней и соответствует лучшим образцам мировой практики. Ю. Недашковский сообщил, что сейчас в Украине выполняется новая Комплексная программа повышения безопасности, философия которой (как и НАЭК «Энергоатом» в целом) заключается в постоянном повышении ядерной безопасности с учетом нового опыта эксплуатации, новых знаний и технологий. Для реализации Программы привлечены кредитные средства ЕБРР и Евратом объемом 600 млн евро.

«Все годы независимости атомная энергетика Украины поддерживала экономику государства посредством надежного снабжения самой низкой по цене электроэнергии. Сегодня отрасль нуждается в переоснащении и развитии в новых рыночных условиях, - отметил Ю.Недашковский, подчеркнув, что «стратегической целью Объединенной энергетической системы Украины является интеграция в европейскую сеть ENTSO-E. На повестке дня стоят реформирование рынка электроэнергии, модернизация электроэнергетической инфраструктуры, имплементация Третьего энергетического пакета, достройка третьего и четвертого энергоблоков Хмельницкой АЭС. Всем этим целям органично соответствует один из самых перспективных проектов в энергетической отрасли Украины. Он одобрен Правительством Украины и имеет точное название «Энергетический мост« Украина - ЕС».

«Учитывая особенности балтийской интеграции и имеющуюся гибридную энергетическую систему Литвы, неиспользованный энергетический потенциал в этом регионе может надолго быть перекрыт российской экспансией. Поэтому только немедленная реализация проекта дает Украине шанс быстрого и эффективного развития своих энергетических мощностей», - отметил Ю. Недашковский. Представляя проект он отметил, что его важной составляющей является то, что долгосрочный контракт на экспорт электроэнергии со второго блока ХАЭС будет служить финансовым инструментом достройки третьего и четвертого блоков ХАЭС «в качестве залога для получения кредитных средств без суверенных гарантий».Глава Энергоатома сообщил участникам Евразийского центра Атлантического совета, что на сегодня уже ряд стран проявляет принципиальную заинтересованность принять участие в реализации этого масштабного проекта в качестве финансовых и технологических инвесторов.

Говоря о перспективных проектах Юрий Недашковский сообщил участникам Евразийского центра Атлантического совета США, что сегодня начата подготовка к корпоратизации Энергоатома. «Предполагается создание публичного акционерного общества, 100 процентов акций которого будут принадлежать государству. Мы заинтересованы в том, чтобы законодательство, которое будет регулировать процесс корпоратизации Энергоатома, предусматривало возможность участия в управлении компанией наших западных партнеров, в том числе американских», - подчеркнул президент Энергоатома Ю.Недашковский.

Справка. Атлантический совет США (Atlantic Council) - американская некоммерческая организация, неправительственный информационно-аналитический центр, призванный обеспечить решение экономических и политических вызовов XXI века в области международных отношений.Одной из программ, реализуемых Атлантическим советом США, является Евразийский центр, который был основан в 2009 году и способствует развитию диалога между лидерами регионов, ключевых общин и международными лидерами. Евразийский центр охватывает страны Восточной Европы, Каспийско-Черноморского бассейна и Центральной Азии. В задачи Евразийского центра входит проведение специальных исследований и выработки рекомендаций для правительств, продвижение местных, региональных и глобальных стратегий экономического роста, более эффективное решение политических вопросов, а также развитие энергетики и торговли для улучшения экономической и политической конъюнктуры. В начале 2014 года Евразийский центр имени Дину Патрициу начал инициативу «Украина в Европе». Ее цель - укрепление безопасности Украины, поддержка процесса реформ и экономических изменений, а также повышенное внимание к Крыму. Реализация данной инициативы основана на четырех ключевых элементах:

противодействие агрессии Кремля на востоке Украины, продвижение санкций по отношению к России, а также военная поддержка Украины;

поддержка украинских реформ и содействие в получении экономической помощи от стран Запада;

поддержка суверенитета Крымского полуострова в составе Украины;

противодействие российской кампании по дезинформации.