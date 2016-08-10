Украина выполнила просьбу "Газпрома" об увеличении на 20% транзита газа в Европу в течение одного дня – "Нафтогаз"

Украина выполнила заявку российского газового монополиста компании "Газпром" об увеличении на 20% объемов транзита газа в Европу в течение для, несмотря на то, что, согласно контракту, "Нафтогаз Украины" мог запросить больший срок для обеспечения соответствующего роста транзита, говорится в сообщении Национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины".

"Вчера Украина протранспортировала 276 миллионов кубометров российского газа на границу ЕС по сравнению с 230 миллионов кубов за предыдущий день. Увеличение на 20% гораздо более резкое, чем "Нафтогаз" должен осуществить в течение одного дня газа в соответствии с газотранспортным контрактом с "Газпромом", - сообщили в госкомпании.

Согласно сообщению, "Газпром" объяснил в своем запросе, что большие объемы газа, необходимые для транспортировки, возникли из-за ремонтных работ на газопроводе Nord Stream ("Северный поток").

При этом в сообщении отмечается, что российский газовый монополист не давал ни "Нафтогазу", ни "Укртрансгазу" предварительных уведомлений об увеличении поставок свыше контрактного объема.

В то же время отмечается, что "Газпром" сообщил, что он одобрил планы по обслуживанию и остановке трубопровода Nord Stream с европейскими клиентами еще в декабре 2015 года.

Читайте такжеУкраина за семь месяцев увеличила транзит российского газа на 21%

Как сообщал УНИАН, 9 августа российский газовый монополист компания "Газпром" обратилась в государственную компанию "Укртрансгаз", оператору отечественной газотранспортной системы, с просьбой обеспечить увеличенные объемы транзита газа через Украину из-за ремонта системы газопроводов "Северный поток".

В свою очередь, оператор газотранспортной системы Украины подтвердил выполнение такой заявки в пределах контрактных обязательств, однако, по информации центрального диспетчерского департамента "Укртрансгаза", по состоянию на 10:00 9 августа российская сторона не осуществила необходимых действий по соблюдению контрактных давлений на пограничных газоизмерительных станциях.