Нефть дешевеет на данных о росте запасов в США

Мировые цены на нефть в среду днем продолжают снижаться на фоне сообщения Американского института нефти (API) об увеличении запасов "черного золота" в США, сообщает Прайм со ссылкой на данные торгов.

"По состоянию на 14:10 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent теряла 0,16% - до 44,91 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,49%, до 42,56 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

По данным API, запасы нефти в США выросли за неделю, завершившуюся 5 августа, на 2,1 миллиона баррелей. При этом аналитики ожидали снижения запасов.

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"Теперь инвесторы ждут данные о запасах от Минэнерго США, которые будут опубликованы позднее в среду. По мнению аналитиков, коммерческие запасы нефти в США (исключая стратегический резерв) за неделю снизились на 1,025 миллиона баррелей, или на 0,2% - до 521,475 миллиона баррелей", - подчеркивает издание.

Негативные настроения на рынке также вызвал новый прогноз Минэнерго США по ценам на нефть, опубликованный во вторник. По мнению ведомства, средняя стоимость нефти марки Brent в 2016 году составит 41,6 доллара за баррель вместо ожидавшихся в июле 43,7 доллара за баррель. Прогноз на 2017 год также ухудшен - средняя цена теперь ожидается на уровне 51,58 доллара за баррель вместо 52,15 доллара.