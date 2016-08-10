Бездефицитность "Нафтогаза" способствует стабильности курса гривни – Минэкономразвития

Отсутствие дефицита бюджета национальной акционерной компании "Нафтогаз Украины" благодаря установлению единой цены на газ способствует стабильности курса гривни.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства экономического развития и торговли со ссылкой на заместителя министра Юлию Ковалив.

"Стабильность курса гривни обеспечивается в том числе отсутствием дефицита "Нафтогаза", - сказала она.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" в январе-июне 2016 года получил более 20 миллиардов гривень чистой прибыли, не получая из госбюджета компенсацию разницы в ценах и тарифах на тепло.

Читайте такжеFitch прогнозирует ослабление гривни до 26 за доллар

По итогам 2015 года убыток "Нафтогаза" составил 25 миллиардов гривень.

"Нафтогаз Украины" находится в стадии реорганизации органов управления. Кабинет министров 7 декабря 2015 года в рамках проведения реформы управления НАК "Нафтогаз Украины" принял новый устав компании и передал 100% акций холдинга, которые принадлежат государству, в управление Министерства экономического развития и торговли Украины.

В состав холдинга входят "Укргазвыдобування", "Укртрансгаз" и "Укртранснафта". Также группа "Нафтогаз" владеет пакетом акций других компаний, в частности, "Укрнафты", "Укртатнафты".