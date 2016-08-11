"Укрэнерго" хочет закупать беспилотники для выявления дефектов ЛЭП

Национальная энергетическая компания - оператор магистральных и межгосударственных линий электропередач "Укрэнерго" планирует закупить беспилотные летательные аппараты для выявления дефектов линий электропередач, которые расположены в труднодоступных местностях (болота, горы, водохранилища или леса).

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"С целью повышения уровня эксплуатации воздушных линий электропередач (в том числе своевременного выявления дефектов) в труднодоступной местности (заболоченной, горной, через водохранилища, посевы сельскохозяйственных культур, лесные массивы) предусматривается применение беспилотных летательных аппаратов и компактных пилотируемых летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что на летательных аппаратах будут установлены средства видеофиксации и тепловизоры для контроля состояния линий электропередач.

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"Для реализации таких мероприятий предприятие планирует осуществить закупку соответствующего оборудования", - сообщает пресс-служба.

Как сообщал УНИАН, "Укрэнерго" в 2015 году получило 820,4 миллиона гривень чистой прибыли, тогда как по итогам 2014 года компания получила убыток в размере 1,2 миллиарда гривень. Чистый доход "Укрэнерго" от передачи электроэнергии в 2015 году вырос по сравнению с 2014 годом на 76,4% – до 5,433 миллиарда гривень.

НЭК "Укрэнерго" занимается диспетчерским управлением Объединенной энергосистемой Украины и эксплуатацией магистральных линий электропередач Украины.