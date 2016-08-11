МЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в следующем году

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило свой прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2017 году на 100 тысяч баррелей в день, теперь ожидается замедление роста спроса на "черное золото" в 2017 году до 1,2 миллиона баррелей с 1,4 миллиона баррелей в сутки в текущем году, сообщает Прайм со ссылкой на ежемесячный доклад МЭА.

"Прогноз на 2016 год остался неизменным по сравнению с предыдущим докладом. Таким образом, мировой спрос на нефть, по прогнозам аналитиков агентства, в 2016 году составит 96,3 миллиона баррелей в день, в 2017 году - 97,5 миллиона баррелей в день", - говорится в сообщении.

"Наш прогноз мирового спроса на нефть предполагает рост в 2016 году на 1,4 миллиона баррелей в день, оценка роста (по сравнению с предыдущим прогнозом - ред.) практически без изменений. Некоторый импульс будет потерян в 2017 году из-за ухудшения прогноза по экономическому росту, но прогноз в 1,2 миллиона баррелей в день по-прежнему выше тренда", - отмечает МЭА.

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При этом поставки нефти на мировой рынок в июле выросли на 0,8 миллиона баррелей в день как из стран ОПЕК, так и из других нефтедобывающих государств. В целом добыча нефти в странах вне ОПЕК, как ожидается, в 2016 году снизится на 0,9 миллиона баррелей в день, а в 2017 - вырастет на 0,3 миллиона баррелей в день.

Добыча в странах ОПЕК в июле выросла на 150 тысяч баррелей в день - до 33,39 миллиона баррелей в день на фоне рекордного уровня добычи Саудовской Аравии и продолжения наращивания добычи в Ираке. "Сильные показатели по добыче на Ближнем Востоке подняли общий показатель по ОПЕК на 680 тысяч баррелей в день выше прошлогоднего уровня и сохранили его на самой высокой за последние 8 лет отметке", - отмечается в докладе.

В то же время аналитики МЭА полагают, что повышение спроса на нефть, особенно за счет роста "аппетита" со стороны нефтепереработки, будет стимулировать дальнейшее восстановление баланса на рынке.