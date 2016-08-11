"Укрзализныця" планирует в августе перевезти из зоны АТО 1,5 миллиона тонн энергетического угля

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" получила на август заявки на перевозку из зоны АТО 2,2 миллиона тонн каменного угля, в том числе 1,5 миллиона тонн энергетического.

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци" в ответ на запрос УНИАН.

"На август заявлено к перевозке из зоны АТО (подразделение "Донецкая железная дорога") на подконтрольную территорию 2,2 миллиона тонн угля, в том числе 1,51 миллиона тонн энергетического угля для отечественных электростанций", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в 2016 году "Укрзализныця" из зоны АТО перевезла более 6,2 миллиона тонн угля, в том числе в январе - 868,5 тысячи тонн, феврале – 901,4 тысячи тонн, марте – 848,6 тысячи тонн, апреле – 1 миллион тонн, мае – 994,8 тысячи тонн, июне – 277,2 тысячи тонн, июле – 1 миллион тонн и за первых 7 дней августа – 239,7 тысячи тонн угля.

По информации пресс-центра, в 2015 году было перевезено из зоны АТО на подконтрольную Украине территорию 8,1 миллиона тонн угля, в том числе в январе – 855,6 тысячи тонн, феврале – 98 тысячи тонн, марте – 311,4 тысячи тонн, апреле – 503,7 тысячи тонн, мае – 697,1 тысячи тонн, июне – 754,8 тысячи тонн, июле – 812,3 тысячи тонн, августе – 834,9 тысячи тонн, сентябре – 951,5 тысячи тонн, октябре – 112,3 тысячи тонн, ноябре – 730,9 тысячи тонн и декабре – 903,6 тысячи тонн.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года. Запасы угля на складах ТЭС по состоянию на 10 августа, согласно данным компании "Укрэнерго", составляли всего 863 тысяч тонн, с которых 349,7 тысячи тонн дефицитного антрацита.

28 июля Украина, после почти двухмесячного перерыва, возобновила прием угля из зоны АТО через ж/д переход "Никитовка-Майорск", получив 43 вагона топлива.