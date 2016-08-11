"Укрзализныця" планирует в августе перевезти из зоны АТО 1,5 миллиона тонн энергетического угля

12:43, 11 августа 2016
Энергетика
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Всего в 2016 году "Укрзализныця" из зоны АТО перевезла более 6,2 миллиона тонн угля.

Открытые источники

Публичная акционерная компания "Укрзализныця" получила на август заявки на перевозку из зоны АТО 2,2 миллиона тонн каменного угля, в том числе 1,5 миллиона тонн энергетического.

Об этом сообщает пресс-центр "Укрзализныци" в ответ на запрос УНИАН.

"На август заявлено к перевозке из зоны АТО (подразделение "Донецкая железная дорога") на подконтрольную территорию 2,2 миллиона тонн угля, в том числе 1,51 миллиона тонн энергетического угля для отечественных электростанций", - говорится в сообщении.

Согласно сообщению, в 2016 году "Укрзализныця" из зоны АТО перевезла более 6,2 миллиона тонн угля, в том числе в январе - 868,5 тысячи тонн, феврале – 901,4 тысячи тонн, марте – 848,6 тысячи тонн, апреле – 1 миллион тонн, мае – 994,8 тысячи тонн, июне – 277,2 тысячи тонн, июле – 1 миллион тонн и за первых 7 дней августа – 239,7 тысячи тонн угля.

По информации пресс-центра, в 2015 году было перевезено из зоны АТО на подконтрольную Украине территорию 8,1 миллиона тонн угля, в том числе в январе – 855,6 тысячи тонн, феврале – 98 тысячи тонн, марте – 311,4 тысячи тонн, апреле – 503,7 тысячи тонн, мае – 697,1 тысячи тонн, июне – 754,8 тысячи тонн, июле – 812,3 тысячи тонн, августе – 834,9 тысячи тонн, сентябре – 951,5 тысячи тонн, октябре – 112,3 тысячи тонн, ноябре – 730,9 тысячи тонн и декабре – 903,6 тысячи тонн.

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Как сообщал УНИАН, после инициированной Россией войны на Донбассе, Украина потеряла в этом регионе большое количество шахт, добывающих антрацит. Данную марку угля на захваченной боевиками территории в настоящее время добывают лишь шахты компании ДТЭК Рината Ахметова. Однако поставки угля из зоны АТО часто прерываются.

В конце июля Кабмин утвердил план мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов, согласно которому планируется накопить на складах ТЭС и ТЭЦ 2,8 миллиона тонн угля (1,4 миллиона тонн угля антрацитовой группы и 1,4 миллиона тонн угля газовой группы) до 1 ноября 2016 года. Запасы угля на складах ТЭС по состоянию на 10 августа, согласно данным компании "Укрэнерго", составляли всего 863 тысяч тонн, с которых 349,7 тысячи тонн дефицитного антрацита.

28 июля Украина, после почти двухмесячного перерыва, возобновила прием угля из зоны АТО через ж/д переход "Никитовка-Майорск", получив 43 вагона топлива.

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