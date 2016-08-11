В основание брызгального бассейна №1 на ЮУАЭС уложен первый кубометр бетона

В процессе бетонирования заняты более 20 человек, всего же над воплощением проекта реконструкции системы технического водоснабжения ЮУАЭС трудятся больше 100 специалистов-строителей. «Начало очередного этапа на площадке брызгальных бассейнов стало хорошим подарком к нашему профессиональному празднику – Дню строителя, - отмечает начальник управления капитального строительства (УКС) ОП ЮУАЭС Павел Вирич. – За два дня в основание конструктива первого бассейна уложено 75 кубометров бетона».

Всего же в обустройство «подбетонки» в течение двух месяцев будет уложено свыше пяти с половиной тысяч кубических метров бетона. Для последующего монтажа металлического каркаса понадобится 840 тонн арматуры, а на окончательное бетонирование дна брызгального бассейна (на этом этапе толщина покрытия составит 20 сантиметров) – одиннадцать с половиной тысяч кубометров бетона.

По информации П.Вирича, необходимыми материалами, персоналом и финансовыми средствами строительный объект обеспечен в полном объеме.

Параллельно с первым широким фронтом ведутся работы на втором и третьем брызгальных бассейнах. По состоянию на 10 августа здесь полностью завершено обустройство отсечных дамб и глиняных замков, продолжаются мероприятия по водоотведению в районе брызгального бассейна №2. Ведутся работы по снятию плодородного грунта, лесоочистка территории.

В августе стартовали подготовительные работы по обустройству еще одного объекта, предусмотренного проектом реконструкции системы техводоснабжения ЮУАЭС, – струенаправляющего сооружения. Выделены также дополнительные средства на корректировку проекта насосной подпитка Ташлыкского водохранилища №2.

Справка. Откорректированный проект реконструкции системы технического водоснабжения Южно-Украинской АЭС утвержден Кабинетом Министров Украины в начале года (Распоряжение Правительства №49-р «Об утверждении проекта «Реконструкция системы технического водоснабжения. Работа блоков 1...3 на Ташлыкском водохранилище и брызгальных бассейнах Южно-Украинской АЭС» (Корректировка)» от 13 января 2016 года). Реализация проекта позволит исключить потери производства электроэнергии на ЮУАЭС из-за высокой температуры циркуляционной воды и снять ограничения мощности энергоблоков, вызванные недостаточной охлаждающей способностью Ташлыкского водохранилища в жаркие летние месяцы. Планируемая длительность строительства - 36 месяцев.​