Стоимость нефти Brent превысила $44

Мировые цены на нефть в ходе торгов днем в четверг перешли к разнонаправленной динамике, - инвесторы пытаются оценить данные июльского обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку "черного золота", сообщает Росбалт.

"По состоянию на 13:29 стоимость октябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь эталонной марки Brent подросла на 0,14% до 44,11 доллара за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на нефть марки WTI опустилась на 0,14% до 41,65 доллара за баррель", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сегодня МЭА ухудшило прогноз по темпам роста спроса на нефть в мире в 2017 году до 1,2 миллиона баррелей с 1,4 миллиона баррелей в день в текущем году. При этом прогноз на 2016 год остался неизменным. Таким образом, мировой спрос на нефть, по оценкам аналитиков агентства, в 2016 году составит 96,3 миллиона баррелей в день, в 2017 году - 97,5 миллиона баррелей в день.

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Агентство отметило, что поставки нефти на мировой рынок в июле увеличились на 0,8 миллиона баррелей в день как из стран ОПЕК, так и из других нефтедобывающих государств. В целом добыча нефти в странах вне картеля, как ожидается, в 2016 году снизится на 0,9 миллиона баррелей в день, а в 2017 - вырастет на 0,3 миллиона баррелей в день.

В то же время аналитики МЭА полагают, что повышение спроса на нефть, особенно за счет роста "аппетита" со стороны нефтепереработки, будет стимулировать дальнейшее восстановление баланса на рынке.