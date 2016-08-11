Европейские компании заинтересовались участием в управлении украинской ГТС - "Нафтогаз"

Европейские компании заинтересовались участием в управлении украинской ГТС и изучают этот вопрос с Европейской комиссией.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сказал на встречи с журналистами главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Есть официальное предложение компаний через Европейскую комиссию. Мы с Европейской комиссией начали этот вопрос прорабатывать", - сказал Витренко.

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Как сообщал УНИАН, в 2015 году "Укртрансгаз" увеличил финансирование ремонтных работ объектов ГТС на 0,9 миллиарда гривень по сравнению с 2014 годом – до 1,7 миллиарда гривень. Также компания в 2015 году увеличила капитальные инвестиции, согласно ее финансовому план, на 0,7 миллиарда гривень – до 1,2 миллиарда гривень.

В инвестиционной программе "Укртрансгаза" на 2015 год было отмечено, что "Укртрансгаз" в 2015 году направит 2,703 миллиарда гривень на модернизацию и ремонт магистральных газопроводов, компрессорных станций и подземных хранилищ газа.

Справка УНИАН. Газотранспортная система Украины состоит из магистральных газопроводов общей протяженностью более 37 тысяч километров, распределительных сетей, 12 газохранилищ емкостью 31 миллиард кубометров, компрессионных и газоизмерительных станций. Является второй в Европе и одной из крупнейших в мире. Пропускная способность ГТС на границе с Россией составляет порядка 288 миллиардов кубометров топлива в год.