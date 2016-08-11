"Нафтогаз" намерен к середине августа завершить отбор поставщиков газа за кредит ЕБРР

Национальная акционерная компания "Нафтогаз Украины" планирует в середине августа завершить процедуру отбора поставщиков природного газа в Украину, которые будут приобретать газ за кредитные средства ЕБРР на общую сумму 300 миллионов долларов.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сказал главный коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

"Сегодня мы три тендера успешно провели, еще остался один. Из кредита мы выбрали 183 миллиона долларов и осталось еще 117. Закрыть процедуру мы планируем в ближайшие дни", - сказал Витренко.

По его словам, в настоящее время "Нафтогаз" закупает газ в Словакии по цене 173-174 долларов за тысячу кубометров, при этом стоимость его доставки в Украину варьируется от 6,5-12,5 доллара за тысячу кубометров, в зависимости от расположения точек входа в газотранспортную систему Украины.

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Как сообщал УНИАН, ЕБРР в сентябре 2015 года выделил "Нафтогазу" 300 миллионов долларов на закупку газа у европейских компаний. Решение было принято Советом директоров банка 30 сентября и закреплено кредитным и гарантийным соглашениями, подписанными в ходе украинско-немецкого саммита в Берлине в середине октября.

20 мая 2016 года "Нафтогаз Украины" выплатил последний транш кредита вместе с процентами по возобновляемой кредитной линии ЕБРР в размере 300 миллионов долларов.

Ранее глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявлял, что компания начнет закупать газ для закачки в хранилища за собственные средства в первой декаде июля и рассчитывает после 20 июля проводить закупки за счет нового кредита ЕБРР. В начале июля Коболев также сообщил, что "Нафтогаз Украины" ведет переговорный процесс с ЕБРР об увеличении размера кредитования для закупки природного газа, также в качестве потенциального кредитора рассматривается Всемирный банк.