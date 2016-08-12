"Нафтогаз" прогнозирует сокращение импорта газа в Украину в 2017 году на 7,7%
Национальная нефтегазовая компания «Нафтогаз Украины» прогнозирует снижение объема импорта природного газа в Украину в 2017 году по сравнению с ожидаемым показателем за 2016 год на 7,7% - до 12 млрд куб. м.
Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.
«В 2017 году мы прогнозируем, что импорт составит 12 млрд куб. м. Но этот прогноз достаточно консервативный, то есть с запасом», - сказал Витренко, уточнив, что объем импорта газа в текущем году ожидается на уровне 13 млрд куб. м.
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Согласно прогнозам «Нафтогаза», потребление природного газа в 2017 году будет таким же, как и ожидаемый показатель в текущем году, - 32-32,1 млрд куб. м.
Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.
По данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.
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По информации оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», в июле 2016 года Украина сократила импорт газа на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 409 млн куб. м. При этом импортерами природного газа в Украину были 5 компаний. Согласно информации «Нафтогаза», во втором квартале текущего года импорт природного газа из Европы в Украину осуществляли только частные компании.