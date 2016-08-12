"Нафтогаз" прогнозирует сокращение импорта газа в Украину в 2017 году на 7,7%

Об этом сообщил главный коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко.

«В 2017 году мы прогнозируем, что импорт составит 12 млрд куб. м. Но этот прогноз достаточно консервативный, то есть с запасом», - сказал Витренко, уточнив, что объем импорта газа в текущем году ожидается на уровне 13 млрд куб. м.

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Согласно прогнозам «Нафтогаза», потребление природного газа в 2017 году будет таким же, как и ожидаемый показатель в текущем году, - 32-32,1 млрд куб. м.

Как сообщал УНИАН, Украина в конце ноября 2015 года отказалась от закупки российского газа. В целом за 2015 год наша страна удвоила импорт природного газа из Европы по сравнению с 2014 годом - до 10,3 млрд куб. м, при этом сократив в 2,3 раза закупку углеводородов из Российской Федерации.

По данным Государственной службы статистики, в 2015 году Украина импортировала 16,4 млрд куб. м газа, что на 15,8% меньше, чем в 2014 году.

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По информации оператора газотранспортной системы Украины компании «Укртрансгаз», в июле 2016 года Украина сократила импорт газа на 31,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 409 млн куб. м. При этом импортерами природного газа в Украину были 5 компаний. Согласно информации «Нафтогаза», во втором квартале текущего года импорт природного газа из Европы в Украину осуществляли только частные компании.