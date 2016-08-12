Мировые цены на нефть существенно выросли
Мировые цены на нефть существенно выросли по итогам четверга, 11 августа.
Об этом свидетельствуют оперативные результаты электронных торгов, передает ZN.ua.
Так, сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 4,08%, до 43,41 долл. за баррель.
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На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 4,31%, до 45,95 долл. за баррель.
Эксперты связывают нынешний скачок цен на нефть с заявлением министра энергетики Саудовской Аравии Халида Фалиха о готовности обсудить меры по стабилизации нефтяного рынка. Как известно, в сентябре на Международном энергетическом форуме в Алжире соберутся страны-члены ОПЕК.
Ранее УНИАН сообщал, что мировые цены на нефть в ходе торгов днем в четверг перешли к разнонаправленной динамике, - инвесторы пытаются оценить данные июльского обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку "черного золота".