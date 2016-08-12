Мировые цены на нефть существенно выросли

Об этом свидетельствуют оперативные результаты электронных торгов, передает ZN.ua.

Так, сентябрьские фьючерсы на легкую нефть марки WTI на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) выросли на 4,08%, до 43,41 долл. за баррель.

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На Лондонской бирже ICE Futures фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в октябре поднялись на 4,31%, до 45,95 долл. за баррель.

Эксперты связывают нынешний скачок цен на нефть с заявлением министра энергетики Саудовской Аравии Халида Фалиха о готовности обсудить меры по стабилизации нефтяного рынка. Как известно, в сентябре на Международном энергетическом форуме в Алжире соберутся страны-члены ОПЕК.

Ранее УНИАН сообщал, что мировые цены на нефть в ходе торгов днем в четверг перешли к разнонаправленной динамике, - инвесторы пытаются оценить данные июльского обзора Международного энергетического агентства (МЭА) по рынку "черного золота".