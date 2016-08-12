Кабмин до марта 2017 года создаст две компании для обслуживания газовой отрасли

Кабинет министров Украины в рамках реструктуризации нефтегазового холдинга "Нафтогаз Украины" и его дочерней компании "Укртрансгаз" принял решение создать компанию "Магистральные газопроводы Украины", которая станет оператором газотранспортной системы (без подземных хранилищ газа - ПХГ) до 1 сентября 2016 года, а компанию-оператора ПХГ – "Подземные газохранилища Украины" - до 1 марта 2017 года.

Об этом говорится в плане реструктуризации "Нафтогаза" от 1 июля, который опубликован на сайте Кабмина.

"Подать на рассмотрение Кабмина проект решения о создании акционерного общества "Магистральные газопроводы Украины" до 1 сентября 2016 года… подать проект решения о создании акционерного общества "Подземные газохранилища Украины" - до 1 марта 2017 года", - говорится в документе.

Также сообщается о том, что Кабмин обязал Министерство экономического развития и торговли и Министерство энергетики и угольной промышленности провести анализ активов будущей компании "Магистральные газопроводы Украины" до 1 октября 2016 года.

Согласно плана реструктуризации, корпоративное управление в новой компании-операторе ПХГ должно быть внедрено до 1 июля 2017 года. Также до начала июля 2017 года Минэкономразвития и Минэнергоугля должны провести комплексный анализ ПХГ и определить модель наиболее эффективного управления этими хранилищами.

До 1 августа министерства должны будут предоставить на рассмотрение Кабмина проекты решений об управлении ПХГ и их передачи новосозданной компании.

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Как сообщал УНИАН, разделение "Нафтогаза" - одна из ключевых реформ энергосектора Украины. Модель разделения НАК обсуждается с 2014 года. За этот период Минэнергоугля, а также Минэкономразвития, как основной орган власти, курирующий "Нафтогаз", представляли разные модели функционирования компании.

1 июля Кабинет министров Украины на заседании утвердил план реструктуризации “Нафтогаза Украины”, предусматривающий передачу под отдельную юрисдикцию новым компаниям-операторам деятельности по транспортировке и хранению природного газа.

Справка УНИАН. НАК "Нафтогаз Украины" – крупнейшая государственная вертикально интегрированная нефтегазовая компания Украины, предприятия которой добывают порядка 90% газа и нефти в стране. НАК занимается разработкой месторождений, добычей нефти и газа, их транспортировкой, а также реализацией нефтепродуктов через собственную сеть АЗС.

"Укртрансгаз" эксплуатирует 12 подземных хранилищ газа общей активной емкостью около 31 миллиарда кубометров. Подземные хранилища газа являются составной частью системы газоснабжения Украины и транзита газа через ее территорию. Также компания является оператором магистральных газопроводов, по которым природный газ транзитом поступает из Российской Федерации в страны ЕС, а также импортируется в Украину как из России, так и из стран ЕС. 100% акций "Укртрансгаза" находятся в собственности НАК "Нафтогаз Украины".