Президент Венесуэлы призвал поднять цену нефти до 70 долларов

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в пятницу призвал всех мировых энергетических игроков работать над тем, чтобы довести цену барреля нефти до 70 долларов, сообщает Прайм.

"Баррель нефти должен бы стоить 70 долларов, чтобы гарантировать ее возобновление, это необходимая и несложная для мировой финансовой системы задача", - заявил Мадуро.

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В свою очередь пресс-служба венесуэльского лидера сообщила, что в субботу министр энергетики страны Эулохио дель Пино и глава МИД Делси Родригес отправляются в поездку по странам ОПЕК, и ряду других стран. При этом в пресс-службе не уточнили, какие именно государства посетят министры.

"Кроме того, Мадуро объявил о повышении минимальной зарплаты в Венесуэле на 50% - почти до 22,6 тысячи боливаров с 1 сентября. Это уже третье увеличение минимальной зарплаты в Венесуэле сначала года. При этом по курсу "черного рынка" эта сумма составляет всего 22 доллара США", - отмечает издание.