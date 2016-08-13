В Польше сорвались переговоры по "Северному потоку-2"

В пятницу, 12 августа в Польше сорвалось создание консорциума крупных газовых компаний России и ЕС для строительства Северного потока-2, сообщает Новое время со ссылкой на польское антимонопольное ведомство UOKiK.

Отмечается, что французская, австрийская, нидерландская и немецкие компании отозвали свои заявления о создании органа, который бы отвечал за строительство и эксплуатацию газопровода.

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"Это означает, что будет невозможно создать 6 юридическими лицами совместное предприятие, которое должно было заниматься строительством газопровода Северный поток-2. Это красный свет для этой сделки", - заявил председатель UOKiK Марек Неехаль.

Фактически же это означает, что Россия и Газпром будут вынуждены разрабатывать новую конфигурацию этого проекта. Теоретически, как заявляют эксперты, Россия даже в этом случае может продолжить строительство потока, но тогда у Польши будут все основания для судебных исков.