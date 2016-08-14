Запорожская АЭС отключила от сети энергоблок №5

«14 августа 2016 года в 04.03, согласно поданной заявке, энергоблок №5 Запорожской АЭС отключен от сети для замены ограничителя перенапряжения фазы «В» блочного трансформатора», - говорится в сообщении.

Читайте такжеРивненская АЭС подключила к сети третий энергоблок

Запланированное время завершения работ и подключения энергоблока к сети - 00 часов 00 минут 15 августа, отметили в «Энергоатоме».

На данный момент на Запорожской АЭС в работе находятся 2 энергоблока. Суммарная мощность генераторов составляет 1900 МВт. Энергоблоки №1, №2, №4 находятся в плановых ремонтах.

С начала 2016 года Запорожский атомная электростанция уже выработала более 17 млрд кВт-ч, с начала эксплуатации - более 1 трлн 46 млрд кВт-ч экологически чистой электроэнергии.

Радиационный фон в районе расположения Запорожской атомной электростанции соответствует природным значениям и на 14 августа составляет 8-12 мкР/ч. Поступление радиоактивных веществ в окружающую среду не превышает установленных допустимых значений, заверили в «Энергоатоме».

Запорожская АЭС - крупнейший энергетический объект в Украине и Европе с установленной мощностью 6000 МВт. Первый энергоблок был введен в эксплуатацию в 1984 году, второй - в 1985 г., третий - в 1986 г., четвертый - в 1987 г., пятый - в 1989 г., шестой - в 1995 году. Начиная с 1984 года, вклад Запорожской АЭС в энергетику страны возрос с 2% до 22%.