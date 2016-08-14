С понедельника в некоторых домах Днепра не будет газа (список)

Предприятие «Днепрогаз» запланировало отключение с 15 по 18 августа газоснабжения в ряде домов. Газа не будет по следующим адресам:

ул. Аржанова, 23

ул. Самарская, 11, 13

ул. Новоселовская, 11

пр. Слобожанский, 129

пр. Петра Калнышевського, 12

ул. Радистов, 4а

пр. Слобожанский, 125, 85

ул. Березинская, 35, 37

ул. Янтарная, 73

ул. Немировича-Данченко, 54

ул. Кольская, 19

ул. Агнии Барто, 12

пр. О. Поля, 94а, 137

ул. Краснопольская, 11а

ул. Титова, 28

пр. Пушкина, 22

ул. Кленовая, 1, 3, 5

ул. Василя Сидоренка, 7

ул. Сечевых Стрельцов, 4а, 6, 8а, 28

пр. Б. Хмельницкого, 9, 39, 41, 53А, 107, 113, 120, 126, 129, 140Г

пр. Д. Яворницкого, 53а

пр. Героев, 12

ул. Набережная Победы, 118 корп. 2, 134 корп. 1, 2

пер. Добровольцев, 6

пр. Гагарина, 100, 97, 3, 20

Восстановление газоснабжения произойдет при отсутствии нарушений в работе газового оборудования, дымовых и вентиляционных каналов.

Также обязательным условием возобновления газоснабжения является присутствие пользователей газа в каждой квартире.