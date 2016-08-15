Нефть продолжает дорожать на фоне усиления слухов о возможных решениях ОПЕК

На мировых торгах в понедельник, 15 августа, цены на нефть продолжили рост, прибавив более 10 процентов с начала месяца, благодаря усилению слухов о потенциальных мерах производителей для поддержки котировок на фоне перенасыщения рынка, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть марки WTI с начала торгов поднялись до $44,87 за баррель, на 0,85 процента выше предыдущего закрытия. Фьючерсы на Brent - до $47,30 за баррель, на 0,70 процента выше предыдущего закрытия.

Читайте такжеМЭА понизило прогноз роста спроса на нефть в следующем году"Нефть снова... выросла благодаря усилению слухов о потенциальной заморозке производства странами ОПЕК. Саудовская Аравия сигнализировала, что готова обсудить стабилизацию рынков на неформальных переговорах в следующем месяце", - сообщили аналитики ANZ.

"Это произошло, несмотря на очередное резкое усиление буровых работ в США... Данные Baker Hughes указали на то, что число буровых установок, действующих в США, выросло на 15 на прошлой неделе - до 396", - отмечают аналитики.

В то же время продолжается усиленная борьба производителей за долю азиатского рынка, особенно на Ближнем Востоке.

Экспорт иранской нефти в Южную Корею вырос в июле, почти в четыре раза превысив уровень, показанный за аналогичный период прошлого года, и поднявшись на 5,9 процента по сравнению с предыдущим месяцем после снятия с Тегерана международных санкций.