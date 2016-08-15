Запасы газа в украинских хранилищах выросли до 11,4 миллиарда кубов

Запасы природного газа в украинских подземных хранилищах газа (ПХГ) с 6 по 13 августа увеличились на 3,8%, или на 422 миллиона кубометров, - до 11,395 миллиарда кубометров с 10,973 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы Украины - компании "Укртрансгаз".

По данным компании, суточный объем закачки газа в подземные хранилища по состоянию на 13 августа составлял около 54,2 миллиона кубометров.

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Как сообщал УНИАН, в связи с завершением отопительного сезона Украина перестала выбирать газ из подземных хранилищ и с 7 апреля начала пополнять объемы "голубого топлива" в хранилищах. Украина намерена в августе-сентябре закачать в хранилища в общей сложности порядка 3,3-3,4 миллиарда кубометров газа и к отопительному сезону довести запас топлива до 14-14,5 миллиарда кубометров.

Первую половину июля Украина импортировала по словацкому маршруту около 0,5 миллиона кубометров/сутки и около 0,4 миллиона кубометров с территории Венгрии. С середины июля закупки начали существенно увеличиваться по словацкому и венгерскому маршрутам, а также возобновился импорт топлива из Польши.

Госхолдинг "Нафтогаз" планирует закупать часть импортного газа за собственные средства, а также с помощью кредита Европейского банка реконструкции и развития на сумму 300 миллионов долларов.