Французская Total из-за санкций отказалась от проекта по добыче нефти в России

Французская нефтегазовая компания Total провела массовые сокращения в российском подразделении, сообщает Forbes.

"В местном офисе работали около 600 человек. Всего Total покинули 70% сотрудников. Часть из них взяла на работу "Зарубежнефть" - без работы остались порядка 200 человек, уволили специалистов которые работали более 10 лет в компании с компенсациями в 2 оклада", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основной причиной увольнения сотрудников является сокращение доли Total в Харьягинском месторождении (Ненецкий автономный округ). Французская компания продала половину своего 40-процентного пакета в нем государственной "Зарубежнефти". После сделки "Зарубежнефть" с пакетом 40% стала оператором проекта. Остальные участники проекта — норвежская Statoil и Ненецкая нефтяная компания сохранят свои доли (30% и 10% соответственно).

Управляющий директор Advance Capital Карен Дашьян говорит, что с текущей долей в проекте компании будет достаточно местного персонала и людей из головного офиса.

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"Это вполне нормальная практика. Похоже, что в инвестиционную привлекательность нефтегазовых проектов в России они больше, видимо, не верят".

На санкции как причину отказа от активного участия в проекте указал один из сотрудников Total. По его словам, компания рассчитывала, что сможет использовать европейские и американские технологии, но санкции этого сделать не позволили.

Харьяга - первый российский проект Total и единственный нефтяной, поэтому французская компания долгое время не хотела отказываться от статуса оператора, опасаясь утраты накопленных компетенций. Еще в июле генеральный директор компании "Тоталь разведка разработка Россия" Жак де Буассезон говорил, что "все трудности носят временный характер - на середине переправы нет смысла поворачивать назад".