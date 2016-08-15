Прибыль "Газпрома" в первом полугодии упала почти на треть
В частности, прибыль от продаж упала в январе-марте текущего года на 34,16% до 4,7 миллиарда долларов.
Чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ составила по итогам первого полугодия 2016 года 3,02 миллиарда долларов, что на 31% меньше результата аналогичного периода прошлого года, сообщает Росбалт со ссылкой на отчетность концерна.
Выручка "Газпрома" сократилась за первые 6 месяцев текущего года на 6,4% в годовом выражении до 30,7 миллиарда долларов.
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На прошлой неделе стало известно, что чистая прибыль "Газпрома" по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам I квартала 2016 года составила 5,63 миллиарда долларов, что на 5,18% меньше результата аналогичного периода прошлого года.
Прибыль от продаж упала в январе-марте текущего года на 34,16% до 4,7 миллиарда долларов.
Показатель EBITDA (прибыль до выплаты процентов, налогов, износа и амортизации) уменьшился на 24% до 6,9 миллиарда долларов.
Ранее сообщалось, что чистая прибыль "Газпрома" по РСБУ в I квартале 2016 года составила около 2,9 миллиарда долларов.