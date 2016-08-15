Нефть Brent впервые с середины июля торгуется выше $48

Как сообщает Прайм, На 17.40 мск стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в октябре прибавляла 2,24% и торговалась на уровне 48,02 доллара, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в сентябре росла на 2,38% и составляла 45,55 доллара.

Как сообщал УНИАН, в июне разница между стоимостью российской нефти Urals и Brent увеличилась до 2,4 доллара за баррель. После отмены санкций Иран активно выдавливает Россию из Европы, пытаясь вернуть себе потерянную долю на рынке нефтепродуктов.