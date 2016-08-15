Нефть Brent впервые с середины июля торгуется выше $48
20:18, 15 августа 2016Энергетика
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Стоимость североморской нефти Brent на торгах 15 августа впервые с середины июля превысила $48 за баррель.
REUTERS
Как сообщает Прайм, На 17.40 мск стоимость фьючерсов на Brent с поставкой в октябре прибавляла 2,24% и торговалась на уровне 48,02 доллара, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в сентябре росла на 2,38% и составляла 45,55 доллара.
Как сообщал УНИАН, в июне разница между стоимостью российской нефти Urals и Brent увеличилась до 2,4 доллара за баррель. После отмены санкций Иран активно выдавливает Россию из Европы, пытаясь вернуть себе потерянную долю на рынке нефтепродуктов.
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