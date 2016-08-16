Россия проводит "спецоперацию" по возвращению контроля над украинской атомной энергетикой - EU Reporter

Об этом в своей авторской статье от 15 августа «Русский медведь проводит секретную атаку для получения контроля над атомной генерацией Украины» для британского новостного портала EU Reporter написал директор Бизнес - совета ЕС-Украина Джеймс Уилсон.

По его мнению, Россия не первый год пытается получить контроль над «Энергоатомом», который по его мнению является «драгоценным камнем в короне украинской промышленности».

Уилсон убежден, что контроль над атомной генерацией Украины позволит РФ получить стратегическое преимущество, поскольку «Энергоатом» производит более 50% электроэнергии в стране и имеет важное значение для обеспечения энергетической безопасности Украины в зимний период.

«Это также позволило бы Москве повернуть вспять процесс диверсификации поставок ядерного топлива и создания хранилища отработанного ядерного топлива в Украине - будет остановлена та работа, которая осуществляется нынешним руководством «Энергоатома» совместно с западными компаниями Holtec и Westinghouse для повышения энергетической независимости Украины», - отмечает он.

При этом директор Бизнес - совета ЕС-Украина убежден, что наиболее удачным для России вариантом развития событий вокруг «Энергоатома» стал бы возврат к старому советскому клановому стилю ведения бизнеса, при котором российские поставщики материалов и услуг для ядерной энергетики имели монопольное положение в Украине.

Уилсон также отмечает заинтересованность в таком положении дел со стороны коррумпированных посредников в украинской власти, которые рассчитывают получать комиссионные от российских подрядчиков.

«Ставки велики и не только потому, что означают многомиллиардные долларовые контракты для российских производителей, но и потому что Украина успешно продемонстрировала другим странам ЕС, эксплуатирующим российские ядерные реакторы, что у российского топлива есть альтернатива. Атакуя на промышленном фронте параллельно с военным угрозам, Россия могла бы победить в экономической битве без единого выстрела», - предостерегает он.

В подтверждение опасений Уилсона, EU Reporter публикует информацию, полученную от своих осведомленных источников в Киеве: «Президент Украины Петр Порошенко распорядился уволить президента Энергоатома Юрия Недашковского до конца текущей недели – до прибытия в Киев нового посла США в Украине Мари Йованович. Тот факт, что в данный период Конгресс США, как и Европейский парламент, будут находиться на каникулах позволяет Порошенко рассчитывать, что его кадровое решение застанет врасплох Брюссель и Вашингтон».

Источники EU Reporter также сообщают, что Администрация Президента Украины уже определилась с кандидатурой нового президента Энергоатома. По данным издания им станет Игорь Грамоткин - нынешний генеральный директор Чернобыльской АЭС. «Игорь Грамоткин уже дал неофициальное согласие сотрудничать с соратниками Президента Порошенко с целью изменить направление стратегического сотрудничества «Энергоатома» - не выполнять обязательства компании перед западными партнерами, позволив при этом России манипулировать атомной энергетикой Украины», - сообщает EU Reporter.

Издание также отмечает, что Грамоткин в частном порядке уже похвастался тем, что сможет лично убедить посла США Мари Йованович не вмешиваться в ситуацию вокруг кадровых перестановок в Энергоатоме.

«Если все это действительно так, то в лице Юрия Недашковского США и ЕС потеряют авторитетного в своей отрасли лидера, последовательно отстаивавшего независимость атомной энергетики Украины. Соответственно, это повлечет за собой постепенное разрушение стратегии, которой Недашковский положил начало, и приведет к переориентации «Энергоатома» в восточном направлении, сделав компанию полностью зависимой от Кремля», - прогнозирует EU Reporter.