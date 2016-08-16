Цены на нефть обвалились после двух недель роста

На мировых торгах во вторник, 16 августа, цены на нефть снижаются с пятинедельных максимумов на фоне фиксации трейдерами прибыли после роста нефтяных котировок на 16 процентов с начала августа, который во многом был спровоцирован разговорами о возможных мерах производителей для стабилизации рынка, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,64 процента - до $48,04 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI - на 0,59 процента, до $45,47 за баррель.

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"Стоимость нефти выросла до четырехнедельного максимума на фоне усилившихся разговоров о том, что ОПЕК обсудит возможность ограничения производства на предстоящей встрече членов группы", - сообщают аналитики банка ANZ.

По мнению аналитиков, влияние на рынки оказала также добыча нефти в Венесуэле.

"Сообщения о том, что производство нефти в Венесуэле ждет неминуемый крах, также поддержало цены", - отмечают аналитики ANZ.