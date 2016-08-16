Praxair и Linde могут объединиться в крупнейшую газовую компанию мира - СМИ

Американская газовая компания Praxair и немецкая Linde ведут переговоры о слиянии, пишет Financial Times.

По данным источником издания, в случае успеха переговоров - объединения сторон - новосозданная компания станет крупнейшим в мире поставщиком промышленного газа с рыночной капитализацией $60 млрд.

По данным американской аналитической компании Capital IQ, на которые ссылается издание, выручка нового гиганта составит более 30 миллиардов долларов.

Читайте такжеУкраина опережает все страны ЕС по объемам закачки газа в подземные хранилищаМежду тем, издание не исключает, что сделка вызовет критику со стороны антимонопольных регуляторов.

Слияние, скорее всего, приведет и к сокращению работников, так как обе компании будут пытаться сократить расходы. По данным издания, штат Praxair насчитывает около 27 тысяч сотрудников, а Linde - более 65 тысяч.