Morgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40

Недавний рост цен на нефть вряд ли будет длительным, прогнозируют в Morgan Stanley.

Об этом сообщает Прайм.

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Ралли на рынке нефти началось неожиданно, после того, как отчеты IEA и ОПЕК побудили трейдеров закрывать короткие позиции, добавили в банке.

"Однако в среднесрочной перспективе более важными станут фундаментальные факторы, и в следующие месяцы цены могут снизиться", – добавляют в банке.

Давление на цены окажут высокие запасы нефти в США, которые могут продолжить рост, и неожиданно высокая добыча ОПЕК.

В Morgan Stanley ожидают, что цена нефти Brent в 3-м квартале составит 45 долларов за баррель, а в 4-м квартале – 40 долларов за баррель.