"Нафтогаз" пояснил, зачем "Газпром" заявил о якобы поставках газа в Украину

Российский газовый монополист компания "Газпром" нашла идеальный вариант для списания своих убытков, заявляя о поставках газа в Украину при отсутствии таких закупок "Нафтогазом Украины".

Об этом говорится в сообщении "Нафтогаза" в Facebook, где компания прокомментировала отчетность "Газпрома" за 6 месяцев 2016 года.

"Газпром" отчитался о поставках в Украину 1,2 миллиарда кубометров газа за первое полугодие. Похоже, менеджеры "Газпрома" нашли идеальную возможность для списания убытков. Ведь нарисовать можно любую цифру поставок, если они не контролируются принимающей стороной", - говорится в сообщении госкомпании.

Ранее "Газпром" неоднократно заявлял о поставках газа на не подконтрольные Украине территории Донбасса и требовал оплаты за топливо, которое "Нафтогаз" поставлять не просил.

В "Нафтогазе Украины" уточняют, что последние объемы газа, который компания заказывала у "Газпрома", поступили в Украину 25 ноября прошлого года.

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"Нафтогаз" не будет платить за газ, который мы не заказывали и не принимали», - подчеркнули в госкомпании.

Как сообщал УНИАН, "Нафтогаз" судится с российским "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже по двум контрактам: относительно транзита российского газа в ЕС по территории Украины и покупки Украиной российского газа. Также "Нафтогаз" намерен судиться с Россией по поводу потери своих активов в Крыму в результате аннексии полуострова.

В марте текущего года "Газпром" увеличил исковые требования к "Нафтогазу Украины" в Стокгольмском арбитраже до 31,759 миллиарда долларов с 29,2 миллиарда долларов. В начале августа пресс-служба "Нафтогаза" сообщила, что сумма претензий "Нафтогаза" к "Газпрому" превышает 26,6 миллиарда долларов.