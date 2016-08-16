"Укрэнерго" хочет достроить Каховский энергоузел до конца следующего года
"Укрэнерго" обещает достроить Каховский энергоузел для разгрузки мощности Запорожской АЭС до конца 2017 года.
Госкомпания "Укрэнерго", оператор объединенной энергетической системы Украины, планирует до конца 2017 года завершить строительство линии электропередач 750 кВ от Запорожской АЭС до подстанции "Каховская" и отходящих от нее линий 330 кВ.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и.о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.
"Мы планируем к концу этого года ввести в эксплуатацию подстанцию "Каховская" 750 киловольт, а также продолжить строительство ЛЭП 330 киловольт, которая будет отходить от этой подстанции. Весь Каховский энергоузел будет завершен до конца 2017 года", - сказал он.
Ковальчук добавил, что запуск Каховского энергоузла позволит разгрузить мощности Запорожской АЭС.
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Как ранее сообщал УНИАН, Министерство энергетики и угольной промышленности Украины и Европейский инвестиционный банк в сентябре 2011 года подписали соглашение о финансировании строительства линий электропередач напряжением 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская" в объеме 175 миллионов евро. В сентябре 2012 года Верховная Рада Украины ратифицировала соглашение на проведение данного строительства.
В 2014 году было начато строительство подстанции "Каховская".
В начале августа 2016 года пресс-служба "Укрэнерго" сообщила, что компании-подрядчики завершили строительные работы подстанции "Каховская" на 90%.