"Укрэнерго" подключило две новые линии электропередач с запиткой от двух АЭС к Киевскому энергоузлу

Государственная компания "Укрэнерго", оператор объединенной энергосистемы Украины, подключила две новые линии электропередач к Киевскому энергоузлу, что позволит дополнительно передавать 400 МВт мощности для нужд Киева и Киевской области, а также снизить зависимость столичного региона от работы Трипольской ТЭС и Киевских ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил и. о. главы "Укрэнерго" Всеволод Ковальчук.

"Сегодня планово были включены две ЛЭП напряжением 330 кВ от подстанции "Киевская", которая запитана линиями по 750 кВ от Хмельницкой и Ривненской атомных станций", - сказал он.

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Ковальчук добавил, что стоимость самих ЛЭП составляет 400 миллионов гривень и стоимость строительных работ на подстанции "Киевская" - 800 миллионов гривень.

Как сообщал УНИАН, строительство двух ЛЄП напряжением 330 кВ от подстанции "Киевская" до Киевского энергоузла было начато в 2007 году, но на продолжительное время работы были остановлены в связи с решением земельных вопросов.

Общая стоимость всего объекта (строительство подстанции "Киевская" и ЛЭП к Киевскому энергоузлу) составляет 1,2 миллиарда гривень.

На сегодня общее потребление Киева и Киевской обл. составляет 1600 МВт.