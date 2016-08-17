Обвал на рынке нефти продолжился

На мировых торгах в среду, 17 августа, цены на нефть продолжают снижаться на фоне сомнений аналитиков в успехе возможных переговоров стран-производителей по вопросу ограничения добычи для стабилизации рынка, передает Reuters.

Так, фьючерсы на нефть Brent снизились на 0,79% - до $48,84 за баррель, фьючерсы на американскую нефть WTI - на 0,58%, до $46,31 за баррель.

Читайте такжеMorgan Stanley прогнозирует падение стоимости Brent до $40По словам трейдеров, давление на нефтяные котировки оказывает фиксация прибыли инвесторами после недавнего ралли, а также сомнения в том, что переговоры об ограничении добычи, направленные на стабилизацию перенасыщенного рынка, окажутся успешными.

Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК), возможно, обсудит заморозку добычи нефти во время встречи с представителями не входящих в картель государств в следующем месяце. При этом по словам источников в ОПЕК, Саудовская Аравия, являющаяся крупнейшим производителем и экспортером нефти в картеле, хочет более высоких цен на нефть.

"Слухи вокруг сотрудничества производителей возобновились, поддерживаемые недавними комментариями министра энергетики Саудовской Аравии, который допустил возможность роста цен", - сообщают аналитики французского банка BNP.

Однако, как и многие другие, аналитики BNP выразили сомнения в успешном исходе переговоров.